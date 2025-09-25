En Ecuador cargan en contra Once Caldas: “Tenían una fiesta preparada"

Infortunadamente el miércoles 24 de septiembre se le apagó el sueño a Once Caldas que buscaba dar el golpe en los cuartos de final contra un Independiente del Valle. La ida terminó con un resultado a favor del cuadro manizalita gracias a un doblete de Dayro Moreno que cerró la participación con diez anotaciones. Mientras que, en la vuelta, todo se vino abajo en el Estadio Palogrande.

Independiente del Valle tomó con seriedad el partido en Manizales y dio el golpe con dos goles de Michael Hoyos que llevaron la definición de los cuartos de final a los lanzamientos desde el punto penal. No solo en los 90 minutos el cuadro de Ecuador se tomó la confianza, pues desde el manchón penal también aprovecharon los fallos de Robert Mejía y el de James Aguirre.

Con la ventaja a favor, Once Caldas se trasladó del hotel al Estadio Palogrande celebrando con los hinchas como si ya hubiesen sellado la clasificación para las semifinales, una situación en la que, a falta de 90 minutos para definir la vuelta de los cuartos, pudo haber pasado factura.

Después del partido, Independiente del Valle se refirió a esa ‘celebración’ de Once Caldas antes de los 90 minutos definitivos que dejaron a los ecuatorianos en la clasificación para las semifinales donde enfrentarán a Atlético Mineiro.

LA RESPUESTA DE JAVIER RABANAL, DIRECTOR TÉCNICO DE INDEPENDIENTE DEL VALLE

Con la ilusión y la confianza a tope, Once Caldas armó la fiesta con los más de 30,000 hinchas que se acercaron al Estadio Palogrande en la previa del compromiso. Independiente del Valle dio el golpe y Javier Rabanal se refirió a esos festejos del cuadro ‘blanco’.

Dayro Moreno no apareció, y sus diez goles a lo largo de toda la Copa Sudamericana no causaron efecto. Javier Rabanal, entrenador español afirmó en Radio Diblu que no hay que celebrar antes de tiempo, “me lo contaron (el recibimiento del equipo), esas cosas son así. A mí personalmente no me gusta celebrar antes de que consiga. Me contaron que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”.

En Ecuador ya pusieron sus ojos en Once Caldas, especialmente con la superioridad en este segundo partido por parte de Independiente del Valle que sí se tomó el partido con la seriedad que tiene un partido de estos cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Sumado a lo que comentó Javier Rabanal, Andrés Larriva, dirigente de Independiente del Valle sentenció que, “se sentían ganadores, estaban pensando en una clasificación, seguro tenían una fiesta preparada. Es un club al que respetamos mucho, hay muy buena relación. Han tenido que esperar muchos años para vivir una instancia así, tal vez les paso factura. Hoy Independiente del Valle demostró que tenía más ganas y podía jugar mejor”.

DAYRO MORENO TAMBIÉN HABLÓ DE LA FALTA DE SERIEDAD

Después del partido, Dayro Moreno le puso la cara a la eliminación, al fracaso que significa perder ante un estadio completo de color blanco y con todo un país apoyando al cuadro albo. El goleador de la Copa Sudamericana dejó claro que les faltó bastante seriedad en los 90 minutos definitivos.

En diálogo con ESPN, Dayro sentenció que, “esto es un fracaso la verdad. Desilusión, tristeza con toda la gente que nos vino a apoyar, con la hinchada de Once Caldas y toda Colombia que estaba a favor nuestro. Entramos desconcentrados, nos cobraron y así es el fútbol. Nos faltó ser serios desde el primer minuto, teníamos el marcador a favor y nos confiamos un poco. Toca seguir trabajando y buscar la clasificación en la Liga”.

Con la eliminación, Once Caldas tendrá que mentalizarse para sellar la clasificación en la Liga BetPlay y en la Copa BetPlay. Esas pueden ser las opciones para clasificarse para otra competencia internacional. Además, tendrán que conseguir una gran suma de puntos para cumplir con ese objetivo de disputar cuadrangulares.