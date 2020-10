¿En qué se parece el Nacional de Osorio al Barcelona de Guardiola? Fossati lo explica

Atlético Nacional enfrenta esta tarde desde las 5:15 p.m. a River Plate de Uruguay por la segunda ronda de la Copa Sudamericana. El cuadro 'verdolaga' tiene como principal objetivo pelear por el título del certamen sudamericano.

Jorge Fossati, experimentado técnico del conjunto 'charrúa', habló con el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’ sobre el conjunto que dirige Juan Carlos Osorio. El experimentado estratega uruguayo analizó al conjunto 'verdolaga' y explicó cuáles son sus fortalezas; incluso, lo comparó con el Barcelona de Pep Guardiola por algunos aspectos.

"Cada uno tiene una escuela, una filosofía que debe ser respetada con los colegas. Me parece que el ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) hace cosas muy parecidas a lo que hacía el Barcelona de Guardiola. Con la recuperación tras pérdida de la pelota, eso lo hacía muy bien ese equipo y eso era lo más destacable de aquel equipo y lo más difícil de conseguir", dijo Fossati.

El entrenador de River continuó su análisis describiendo la idea de juego del Nacional colombiano, además dijo que respeta cada manera de jugar, pese a estar o no de acuerdo.

"No tanto esa otra parte que se destacaba de ese Barcelona con la continuidad de pases cortos y la tenencia de la pelota que hacían ellos de muy buena manera. A veces sale, a veces no sale, en algunas cosas comparto, en otro pienso diferente, pero bueno. Desde muy joven, unas cosas que me dejaron los entrenadores, es que todas las ideas son válidas, yo llevo una en la que estoy plenamente convencido”, puntualizó.

Respecto al equilibrio que se debe tener en un equipo para marcar goles y no recibir tantos, el técnico aseguró: "Nos olvidamos que el fútbol tiene dos arcos, hay que saber atacar y saber defender. Busco en mis equipos tener el equilibrio necesario, cuando ataque ofende y cuando defienda sea sólido”, puntualizó.