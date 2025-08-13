Cargando contenido

Alianza Lima vs U. Católica
Copa Sudamericana 2025
Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 19:30

Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima se enfrenta a Universidad Católica de Ecuador, en Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima se enfrenta a Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025 este 13 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
