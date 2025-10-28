Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 19:30
Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: partido en vivo por la fecha Semi-finals de Copa Sudamericana 2025
Atlético Mineiro se enfrenta a Independiente del Valle, en Copa Sudamericana 2025
Atlético Mineiro se enfrenta a Independiente del Valle por Copa Sudamericana 2025 este 28 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2