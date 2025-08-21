Actualizado:
Lun, 18/08/2025 - 17:00
Godoy Cruz vs Atlético Mineiro: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Sudamericana 2025
Godoy Cruz se enfrenta a Atlético Mineiro, en Copa Sudamericana 2025
Godoy Cruz se enfrenta a Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2025 este 21 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Godoy Cruz vs Atlético Mineiro: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2