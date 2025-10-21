Cargando contenido

Ind. del Valle vs Atlético MG
Copa Sudamericana 2025
Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 19:30

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: partido en vivo por la fecha Semi-finals de Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle se enfrenta a Atlético Mineiro, en Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle se enfrenta a Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2025 este 21 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: número de goles marcados y partidos jugados

Transmisión en vivo

Independiente del Valle

Independiente del Valle

Atlético Mineiro

Atlético Mineiro

Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

