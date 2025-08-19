Actualizado:
Sáb, 16/08/2025 - 19:30
Mushuc Runa vs Independiente del Valle: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Sudamericana 2025
Mushuc Runa se enfrenta a Independiente del Valle, en Copa Sudamericana 2025
Mushuc Runa se enfrenta a Independiente del Valle por Copa Sudamericana 2025 este 19 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Mushuc Runa vs Independiente del Valle: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2