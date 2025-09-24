Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Once Caldas vs Ind. del Valle
Copa Sudamericana 2025
Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 19:30

Once Caldas vs Independiente del Valle: partido en vivo por la fecha Quarter-finals de Copa Sudamericana 2025

Once Caldas se enfrenta a Independiente del Valle, en Copa Sudamericana 2025

Once Caldas se enfrenta a Independiente del Valle por Copa Sudamericana 2025 este 24 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Once Caldas vs Independiente del Valle: número de goles marcados y partidos jugados

Transmisión en vivo

