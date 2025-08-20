Cargando contenido

U. Católica vs Alianza Lima
Copa Sudamericana 2025
Actualizado:
Dom, 17/08/2025 - 19:30

Universidad Católica de Ecuador vs Alianza Lima: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Sudamericana 2025

Universidad Católica de Ecuador se enfrenta a Alianza Lima, en Copa Sudamericana 2025

Universidad Católica de Ecuador se enfrenta a Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025 este 20 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Universidad Católica de Ecuador vs Alianza Lima: número de goles marcados y partidos jugados

