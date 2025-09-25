Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
U. de Chile vs Alianza Lima
Copa Sudamericana 2025
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 19:30

Universidad de Chile vs Alianza Lima: partido en vivo por la fecha Quarter-finals de Copa Sudamericana 2025

Universidad de Chile se enfrenta a Alianza Lima, en Copa Sudamericana 2025

Universidad de Chile se enfrenta a Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025 este 25 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Universidad de Chile vs Alianza Lima: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Universidad de Chile

Universidad de Chile

Imagen
Alianza Lima

Alianza Lima

Imagen
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Cargando más contenidos

Fin del contenido