Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 19:30
Universidad de Chile vs Alianza Lima: partido en vivo por la fecha Quarter-finals de Copa Sudamericana 2025
Universidad de Chile se enfrenta a Alianza Lima, en Copa Sudamericana 2025
Universidad de Chile se enfrenta a Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025 este 25 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Universidad de Chile vs Alianza Lima: número de goles marcados y partidos jugados
