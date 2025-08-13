Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
U. de Chile vs Independiente
Copa Sudamericana 2025
Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 19:30

Universidad de Chile vs Independiente.: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Sudamericana 2025

Universidad de Chile se enfrenta a Independiente., en Copa Sudamericana 2025

Universidad de Chile se enfrenta a Independiente. por Copa Sudamericana 2025 este 13 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Universidad de Chile vs Independiente.: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Universidad de Chile

Universidad de Chile

Imagen
Independiente

Independiente.

Imagen
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Cargando más contenidos

Fin del contenido