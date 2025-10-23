Actualizado:
Universidad de Chile vs Lanús: partido en vivo por la fecha Semi-finals de Copa Sudamericana 2025
Universidad de Chile se enfrenta a Lanús, en Copa Sudamericana 2025
Universidad de Chile se enfrenta a Lanús por Copa Sudamericana 2025 este 23 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Universidad de Chile vs Lanús: número de goles marcados y partidos jugados
