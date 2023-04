"Entré molesto al camerino": la revelación de Gamero tras la victoria contra Defensa y Justicia

Un doblete de Leonardo Castro y un tanto del capitán David Silva impulsaron este martes a Millonarios en su debut en el Grupo F de la Copa Sudamericana, en el que el club colombiano goleó por 3-0 a Defensa y Justicia, campeón del torneo en 2020 que dejó una floja imagen en Bogotá.

Los Embajadores, dirigidos por Alberto Gamero, aprovecharon un buen segundo tiempo para llevarse su primer triunfo en el torneo a expensas de un rival que no mostró su mejor cara y tendrá que empezar a remar contracorriente en un grupo del que también hacen parte Peñarol y América Mineiro.

Así, en rueda de prensa posterior al duelo, el entrenador de Millonarios fue quien atendió a los medios de comunicación, comentando de entrada que "entré molesto al camerino porque yo no veía la chispa que le conozco a este equipo. Defensa y Justicia no nos estaba pasando pero sí nos tenía el balón. Se lo quitábamos pero hacíamos un fútbol lento", dijo el DT.

Asimismo, Gamero reveló: "Yo nunca me guardo en el primer tiempo, este equipo siempre juega desde el primer minuto. Todos los cambios que hicimos fue para seguir atacando, no para defendernos", llamándole la atención a sus dirigidos, buscando que no se repita esa falta de efectividad cuando se tiene la pelota.

Ahora, de cara a los partidos que se avecinan, Alberto Gamero comentó que "los jugadores cuando están bien para jugar son importantes para el equipo. Si no han jugado es por lesión o fatiga muscular, pero aquí siempre se mira que el jugador esté bien", procurando que no haya percances para las próximas fechas.

Por último, el DT de Millonarios dijo que "a la medida que ellos estén enteros y físicamente bien (sus jugadores), uno siempre tiene un once titular en la mente, pero los que han tenido que entrar me tienen tranquilo. A veces hay que guardar y lo que uno evita es que el jugador se nos lesione para el otro partido", finalizó Gamero.