Equipo brasileño busca a jugador de América: envió emisores en Sudamericana

Fluminense dio el golpe en el Estadio Maracaná respetando su casa en un duelo contra América de Cali. De principio a fin, el cuadro brasileño fue superior en la Copa Sudamericana y rápidamente abrieron el marcador con anotación del colombiano, Kevin Serna. En el segundo tiempo, aumentaron con Martinelli.

A lo largo de los 90 minutos, América no pudo crear situaciones determinantes para remontar una serie que estaba 2-1 a favor de Fluminense. Poco a poco, hicieron la distancia más lejana por dos goles más. Los escarlatas no reaccionaron, justo en un partido especial, dado que había emisores de clubes brasileños mirando a una estrella del equipo colombiano.

El fútbol brasileño ha estado pendiente de los jugadores colombianos. Athletico Paranaense, Cruzeiro o Vasco da Gama son tres instituciones que han fichado representantes cafeteros. De hecho, Vasco envió emisores al Estadio Maracaná para seguir a un jugador del América.

EL DEFENSOR QUE ESTÁ EN LA MIRA DE VASCO DA GAMA

Vasco intentó fichar a Carlos Cuesta procedente del Galatasaray de Turquía. Los turcos rechazaron una oferta, pues el elenco brasileño buscaba un préstamo de un año, mientras que el dueño de sus derechos deportivos quería venderlo. Finalmente, todo parece que Cuesta jugará en Spartak de Moscú y el equipo de Río de Janeiro buscaría a Jean Carlos Pestaña.

Infortunadamente, en el partido especial e ideal para que Vasco da Gama hiciera sus primeros acercamientos para fichar a Jean Pestaña, el zaguero central tuvo una noche compleja. Nunca pudo contrarrestar la superioridad por parte de Fluminense y regaló varios espacios que costaron.

Aunque Jean Pestaña tuvo una mejor calificación en SofaScore que Cristian Tovar y Daniel Bocanegra, Pestaña fue el sacrificado en el segundo tiempo por Gabriel Raimondi con miras de cambiar la idea y de buscar cosas diferentes con la necesidad de atacar.

Jean Pestaña solo jugó los primeros 45 minutos y no entró para el segundo tiempo al campo de juego. El defensor central no pudo evitar el primer gol y, seguramente, los emisores, que esperaban disfrutar de Pestaña durante todo el partido, se quedaron con la ilusión de ver más. Además, esperaban otro resultado y con mayor protagonismo por parte del zaguero.

JEAN PESTAÑA SALDRÍA DEL AMÉRICA: VASCO DA GAMA PENDIENTE

En el caso de que Vasco da Gama se anime a fichar a Jean Pestaña no debería solo hablar con el América de Cali que ahora cuenta con el zaguero central en sus filas. Pues, Pestaña es propiedad del Deportivo Pereira y podría regresar al conjunto ‘Matecaña’ si piden su vuelta.

América tiene la opción de compra en sus manos por si quiere fichar de manera definitiva al defensor central. En ese sentido, Vasco da Gama deberá esperar la decisión que tomen los escarlatas con el futuro de Jean Pestaña.

Además, después del partido ante Fluminense en el que solo lo pudieron ver durante los primeros 45 minutos, todo parece indicar que cambiarían de objetivo. El equipo de Río de Janeiro estaría negociando con Matheus França del Crystal Palace.

Con eso en mente, las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro de Jean Pestaña que podría salir de la institución, ya sea de vuelta al Deportivo Pereira, dueño de sus derechos deportivos, o bien, con la posibilidad de firmar con Vasco da Gama.