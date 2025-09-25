Cargando contenido

Once Caldas vs IDV, Copa Sudamericana
Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 09:11

Escándalo tras Once Caldas vs IDV: Jugadores se fueron a los puños en el hotel

Una fuente reveló a Antena 2 la fuerte pelea que hubo en el hotel de la concentración.

Once Caldas no pudo mantener la ventaja y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en la jornada de este miércoles en la noche, pero más allá de eso, su rival Independiente del Valle se vio envuelto en un escándalo.

Bien, pues según pudimos conocer en Antena 2, los jugadores del equipo ecuatoriano tuvieron una fuerte pelea en el hotel de la concentración y esto causó desespero en los huéspedes que escucharon constantemente ruido y gritos.

El hotel en el que estaba hospedado el equipo queda ubicado en el kilómetro 5, Antigua Vía al Nevado hacia Villamaría, Caldas y según la información que tenemos, los jugadores se fueron a los golpes y pelearon durante toda la noche, una vez llegaron del partido.

"Llevan como 2 horas haciendo ruido en el hall de las habitaciones" y efectivamente unos jugadores estaban peleando, aunque otros intentaban tranquilizar la situación.

Se desconoce hasta el momento la identidad de los jugadores de IDV que tuvieron la pelea después de clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana.

