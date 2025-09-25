Escándalo tras Once Caldas vs IDV: Jugadores se fueron a los puños en el hotel

Once Caldas no pudo mantener la ventaja y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en la jornada de este miércoles en la noche, pero más allá de eso, su rival Independiente del Valle se vio envuelto en un escándalo.

Bien, pues según pudimos conocer en Antena 2, los jugadores del equipo ecuatoriano tuvieron una fuerte pelea en el hotel de la concentración y esto causó desespero en los huéspedes que escucharon constantemente ruido y gritos.

Vea también: Aguirre traicionó la confianza del Arriero tras eliminación de Once Caldas

El hotel en el que estaba hospedado el equipo queda ubicado en el kilómetro 5, Antigua Vía al Nevado hacia Villamaría, Caldas y según la información que tenemos, los jugadores se fueron a los golpes y pelearon durante toda la noche, una vez llegaron del partido.