Amanhã, a partir das 20h30, tem #DiaDeCorinthians com o nosso pré-jogo no Universo SCCP! ⚽️



Baixe o app do Timão 👉🏽 https://t.co/tRb67ZQ1pr#ESTxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/FK49zYFGSB