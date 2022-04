"Estuvimos muy complicados": Comesaña tras el empate de Medellín en Sudamericana

El entrenador señaló la importancia de corregir los errores cometidos y no repetirlos a futuro: “esos errores no podemos pasarlos por alto, hay que encontrar soluciones, no puedo ir decirle al jugador que deje de cometer esos errores. Esto es fútbol profesional, Medellín no es una fundación, ni es una escuela de fútbol, es fútbol profesional. Hay errores que se cometen que son de fútbol menor, hay que estar más atentos, les mostré el equipo. La gente habla mucho, ni vieron jugar a Guaireña y sabía que era un partido complicado, cuando se dan estas ventajas, te liquidan”.



Sobre las falencias en la salida con el balón, el DT expresó: “el fútbol tiene cosas inesperadas, pero es una vieja costumbre del fútbol colombiano no rechazarla, sacarla, no sé si les da vergüenza. No se pueden hacer esos errores en un partido internacional, menos en un equipo profesional, no se pueden hacer cosas a ver si resultan. Guaireña hace muy bien la presión, defienden muy bien, dejan que los zagueros juegan con la pelota. A nosotros nos gusta jugar con la pelota como si fuéramos el Manchester City, ellos nos apretaron y cometemos errores. Había que ser serios, seguros y sobrios en el juego. Ofensivamente podemos generar opciones y crear goles, es algo que me deja muy molesto”.

Para finalizar Julio habló de la dificultad de no jugar los próximos partidos en el Atanasio y lo que esto representa para la hinchada del elenco paisa: “Esas cosas se nos escapan de las manos, es increíble que jugando una Copa Sudamericana nos toque irnos de nuestro estadio, porque hay otro espectáculo. El tema es con nuestra hinchada, no es con la cancha