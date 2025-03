Farías rompió con todo y apuntó a su continuidad en Junior: "pasar esto"

En la jornada de este jueves, Junior de Barranquilla quedó eliminado después de perder desde el punto penal con América de Cali y desde entonces, se cuestiona mucho sobre la continuidad de César Farías, técnico del equipo 'tiburón'.

Y es que aunque Junior tiene una buena plantilla, no ha podido andar bien durante este primer semestre del 2025, lo que parece que ya acabó con la paciencia de los hinchas del conjunto barranquillero.

Así las cosas, y tras rumores que apuntaban a la salida de Farías si Junior quedaba eliminado de Sudamericana, le preguntaron al técnico venezolano sobre este tema y no dudó en dejar abierta cualquier posibilidad.

"Nosotros nunca hemos tocado ese tema, trabajamos todos los días con la misma ilusión y deseo, sabemos que esto es fútbol, estamos preparados para las distintas circunstancias, pero es un semestre que no ha sido el mejor que queremos, pero tampoco ha sido malo", inició diciendo.

Y después añadió: "Quedamos afuera por la tanda de penaltis. Eso no me corresponde a mí, yo estoy, como siempre, dispuesto a mis funciones, si fuese el caso contrario no habría problema porque hemos tenido una gran relación, de apoyo, solidaria, nosotros ya tenemos que pasar esto y pensar que el domingo sigue todo".

Asimismo, dejó claro que no está "golpeado, el trago sabe amargo, me hubiesen pegado 4-0, que el equipo no hubiera tenido respuesta o valentía de levantar el resultado, no nos gusta perder”.

Ahora solo queda conocer si Junior respaldará el proceso de Farías o tomará la decisión de apartarlo del cargo.