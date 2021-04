Fechas y horarios para partidos de La Equidad y Tolima en la Copa Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer el calendario de partidos que tendrá la Copa Conmebol Libertadores 2021 en la que tendrán participación, por ahora, dos equipos colombianos.

La Equidad y Deportes Tolima iniciarán su participación en la fase de grupos del certamen el próximo 22 de abril enfrentando al perdedor de la serie de Copa Libertadores entre Independiente del Valle o Gremio y Bragantino de Brasil, respectivamente.

El equipo asegurador comparte la zona H con Aragua de Venezuela, Lanús de Argentina y el perdedor de la llave entre Independiente del Valle y Gremio.

Por otro lado, Deportes Tolima, que dejó en el camino a Deportivo Cali en primera fase, integra el grupo G junto a Bragantino de Brasil, Talleres de Argentina y Emelec de Ecuador.

Calendario de La Equidad y Tolima en la Copa Sudamericana:

La Equidad

22 de abril

Vs. Independiente del Valle o Gremio - Visitante

29 de abril

Vs. Aragua - Local

6 de mayo

Vs. Lanús - Local

13 de mayo

Vs. Aragua - Visitante

20 de mayo

Vs. Lanús - Visitante

27 de mayor

Vs. Independiente del Valle o Gremio - Local