Figura de América rompió un récord por Copa Sudamericana

Luego de venir desde fase previa, y con aspiraciones para ser campeón de Copa Sudamericana, América de Cali quedó eliminado el pasado martes luego de caer 4-1 en el marcador global ante Fluminense en octavos de final.

Así, se vive una temporada más en que el equipo vallecaucano no gana títulos internacionales, y si se tiene en cuenta que el presente en Liga Betplay no es el mejor (decimoctavo con cuatro puntos), se podría estar hablando de un semestre para el olvido.

Aun así, hay datos que merecen ser destacados, y entre ellos aparece un récord que rompió una de las figuras de la actual plantilla de América, quien ya recibe el rótulo de 'histórico' en el fútbol colombiano.

¿Quién es el futbolista colombiano con más partidos por Copa Sudamericana?

Daniel Bocanegra se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos disputados por Copa Sudamericana, pues llegó a 39 presencias. El tolimense de 38 años, quien además es una de las figuras de América, alcanzó este récord al disputar el torneo con la camiseta de cuatro equipos diferentes.