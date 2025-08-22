Fixture de Once Caldas confirmado: fecha y hora vs IDV en Copa Sudamericana

La semana fue clave para que Once Caldas asegurara la clasificación para los cuartos de final de la Copa Sudamericana en donde espera dar un nuevo golpe para instalarse a las semifinales y aspirar por un título internacional tras una sequía de 21 años cuando ganaron la Copa Libertadores.

Once Caldas dejó a un lado a Huracán ganando tanto en Colombia como en Argentina y ahora deberá medirse contra Independiente del Valle en una serie que luce compleja, pues el equipo de Quito se ha categorizado por ser un club con un proyecto deportivo claro y que exporta futbolistas. Además, es una cuna del balompié ecuatoriano con figuras que hoy por hoy actúan en la selección de Ecuador.

Vea también: América empeora su crisis: delantero tendría los días contados en el club

En ese sentido, Once Caldas estaba a la espera de conocer por parte de la CONMEBOL la fecha y hora oficial para emprender el viaje a Quito en la ida y luego, definir la serie en condición de local con la necesidad de conseguir un buen resultado fuera del Palogrande para encaminar la clasificación a las semifinales.

FECHA Y HORA OFICIAL DE LOS CUARTOS DE FINAL DE ONCE CALDAS EN LA COPA SUDAMERICANA

Independiente del Valle será el rival de Once Caldas con la necesidad de dar un golpe en Ecuador inicialmente y luego, reafirmarse en las semifinales en condición de local ante su gente. No será para nada sencillo, dado que en la Liga BetPlay no han tenido buenos resultados y eso también juega en estas instancias definitivas.

Le puede interesar: Luis Díaz se florea en el debut con goleada del Bayern en la Bundesliga

La CONMEBOL confirmó este viernes 22 de agosto el calendario oficial de los partidos válidos por los cuartos de final con Once Caldas como participante de esta fase. El elenco de Manizales empezará la serie en Quito, y finalizará la historia en condición de local en el Palogrande.

Bajo ese panorama, el ente del fútbol sudamericano confirmó los siguientes horarios, fechas y estadios para los dos partidos de Once Caldas en la competencia:

Miércoles 17 de septiembre

Independiente del Valle vs Once Caldas | 19:30 P.M. | Estadio Banco Guayaquil

Lea también: Equipo argentino daría golpe a la Liga BetPlay: ficharía dos goleadores de Colombia

Miércoles 24 de septiembre

Once Caldas vs Independiente del Valle | 19:30 P.M. | Estadio Palogrande