A qué hora y cómo VER EN VIVO Fluminense vs América Copa Sudamericana

América de Cali visita a Fluminense en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el duelo de ida, el equipo colombiano dirigido por Gabriel Rimondi parte con la idea de recuperar la ventaja, teniendo en cuenta que perdió el duelo de ida ante su afición.

El conjunto escarlata no ha logrado mostrarse sólido en esta edición del certamen continental, y su actuación en la ida dejó muchas dudas. Con una defensa bien organizada, América quiere neutralizar los intentos ofensivos del equipo brasileño, y ahora buscará capitalizar sus opciones en Río de Janeiro para igualar o ganar la serie.

Para este duelo definitivo, el técnico argentino Gabriel Rimondi contará con su once de gala, liderado por el capitán Rafael Carrascal, quien sigue siendo pieza clave en ataque por su experiencia y liderazgo. Junto a él, jugadores como Jorge Soto y Cristian Barrios serán fundamentales para marcar la diferencia en el medio campo y aprovechar cualquier error del rival.

Fluminense sabe que tiene la ventaja tras el 1-2 en la ida. El elenco carioca, que viene de ser protagonista en el Mundial de Clubes 2025, buscará ser protagonista con la presencia de los colombianos Kevin Serna y Gabriel Fuentes y la reciente incorporación de Santiago Moreno.

Se espera un Estadio Maracaná con el aforo máximo en el duelo que tendrá inicio este martes 1* de agosto a las 07:30 P.M. El ganador de la serie se medirá ante el vencedor de la llave argentina enter Lanús y Central Córdoba.