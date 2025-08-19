Fluminense vs América: predicen quién pasará a los cuartos de final

Ahora sí llegó la hora definitiva para el América de Cali en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco colombiano tendrá que darle la vuelta a un marcador adverso por la derrota ante Fluminense en el Estadio Pascual Guerrero por un resultado de 1-2.

En el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, las cosas no serán para nada sencillas para los dirigidos por Diego Gabriel Raimondi que se podría estar jugando sus últimas cartas para seguir en la dirección técnica de la institución escarlata. De cara al juego en Brasil, América contará con los regresos de Jhon Murillo, Mateo Castillo y de Omar Bertel.

Con las únicas bajas de Dylan Borrero y de Éder Álvarez Balanta, América buscará dar el golpe en condición de visitante con la necesidad de darle vuelta a un marcador adverso, pero que parece corto, dado que los separa apenas un gol para llevar el juego a la definición desde el punto penal.

Bajo este panorama, América necesitará dos goles para darle la vuelta y llevarse la clasificación para los cuartos de final. La Inteligencia Artificial analizó las posibilidades que tendrá el elenco escarlata en esta serie definitiva. Infortunadamente, el vaticinio no fue muy bueno para los colombianos.

LA SENTENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL AMÉRICA

En ese sentido, el América deberá dejar a un lado las predicciones de la IA que no parecen ser para nada positivas de cara a lo que se viene en Brasil este martes 19 de agosto. La Inteligencia afirmó que, “la estadística le otorga al cuadro escarlata un 40% de opciones de ganar el encuentro, aunque en la mayoría de los escenarios lo muestran con triunfo ajustado o empate. Para Fluminense, el porcentaje de victoria es de 31%, mientras que el empate se ubica alrededor del 28%”.

Pese a estos porcentajes de rendimiento por parte del América en su salida a Brasil, la IA dio dos resultados. El primero de 1-1. Un empate que poco o nada servirá para las ilusiones de sellar la clasificación para los cuartos de final. Y el siguiente marcador menos ayudará al elenco colombiano por una derrota con el mismo resultado de Cali.

EN BRASIL ADVIERTEN A FLUMINENSE

Pese a que estos escenarios de la Inteligencia Artificial predicen la victoria de Fluminense o bien la clasificación del equipo brasileño, la prensa de Brasil sentenció al cuadro carioca con una frase clara, “es un partido que no se puede jugar con miedo”.

Fluminense sacará lo mejor que tiene para poder dar el paso a la siguiente instancia con Kevin Serna que viene de dar dos asistencias en el partido entre el equipo carioca y el Fortaleza en la victoria de 2-1 en el Estadio Maracaná.

Por su parte, el América de Cali abrió la séptima jornada de la Liga BetPlay en un vibrante encuentro ante el Deportivo Pereira. Con nómina mixta por las miras puestas en este partido internacional y por haber tenido que jugar 48 horas después de la ida de la Sudamericana, los escarlatas perdieron 2-1.