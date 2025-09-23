Cargando contenido

Mar, 23/09/2025 - 13:30

Fluminense Vs Lanús EN VIVO HOY 23 de septiembre: hora y canal para ver

El ganador de la serie se enfrentará al vencedor del duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile.

Fluminense recibe este martes 23 de septiembre a Lanús en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo brasileño, con los colombianos Gabriel Fuentes, Kevin Serna y Santiago Moreno, tratará de darle vuelta a la serie, ya que el cuadro argentino está arriba en el global 1-0.

Lanús se impuso en la ida con anotación de Marcelino Moreno.

 

Fluminense Vs Lanús EN VIVO. fecha, hora y cómo VER la Copa Sudamericana

El partido entre Fluminense contra Lanús por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana se juega este martes 23 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia por ESPN.

Copa Sudamericana

Fluminense

Lanús

