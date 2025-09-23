Cargando contenido

Fluminense vs Lanús
Copa Sudamericana
Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 20:58

[Video] Fluminense vs Lanús se suspendió por incidentes en la tribuna

El partido corresponde a la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana.

Fluminense recibe a Lanús en el estadio Maracaná por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el cual tuvo que ser suspendido previo al inicio del segundo tiempo.

¿Por qué se suspendió Fluminense vs Lanús?

Incidentes en la tribuna donde están ubicados los hinchas de Lanús obligaron a que el partido no se reanudara para el segundo tiempo. Circulan videos en los que se ve a hinchas del Granate peleando con la policía.

De hecho, los percances entre los ciudadanos argentinos y la policía brasileña habrían iniciado en los pasillos del Maracaná durante el entretiempo, y se trasladaron al sector destinado para acoger a hinchas de Lanús.

En consecuencia, el juez central del partido, el venezolano Jesús Valenzuela se negó a pitar el inicio del juego debido a falta de garantías para los aficionados y el espectáculo en sí. Ahora, Conmebol estudia el caso mientras se diluyen los enfrentamientos.

A partir de allí, se determinó que era necesario esperar a que se apaciguaran los ánimos en las tribunas del Maracaná para darle inicio al partido; así, el segundo tiempo inició 25 minutos después de lo estipulado.

El partido entre Fluminense y Lanús estaba 1-0 al momento de la suspensión transtoria, pues el uruguayo Agustín Canobbio marcó un golazo al minuto 20 que puso arriba al Tricolor, igualando así la serie, pues en la ida el Granate se impuso 1-0 con anotación de Marcelino Moreno en el minuto 89'.

Rival de Fluminense o Lanús en semifinales de Copa Sudamericana 2025

En semifinales de Copa Sudamericana, el ganador de la serie Fluminense vs Lanús se enfrentará con el vencedor de Universidad de Chile vs Alianza Lima, que va 0-0 y se define el próximo jueves en el Nacional de Santiago.

Videos de la pelea entre hinchas de Lanús y la policía en el Maracaná

