[Video] Fluminense vs Lanús se suspendió por incidentes en la tribuna

Fluminense recibe a Lanús en el estadio Maracaná por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el cual tuvo que ser suspendido previo al inicio del segundo tiempo.

Puede leer: Copa Libertadores 2025: confirmado el primer clasificado a semifinales

¿Por qué se suspendió Fluminense vs Lanús?

Incidentes en la tribuna donde están ubicados los hinchas de Lanús obligaron a que el partido no se reanudara para el segundo tiempo. Circulan videos en los que se ve a hinchas del Granate peleando con la policía.

De hecho, los percances entre los ciudadanos argentinos y la policía brasileña habrían iniciado en los pasillos del Maracaná durante el entretiempo, y se trasladaron al sector destinado para acoger a hinchas de Lanús.

En consecuencia, el juez central del partido, el venezolano Jesús Valenzuela se negó a pitar el inicio del juego debido a falta de garantías para los aficionados y el espectáculo en sí. Ahora, Conmebol estudia el caso mientras se diluyen los enfrentamientos.