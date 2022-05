"Fue una pesadilla": Viera por la eliminación de Junior en Copa Sudamericana

Junior de Barranquilla sufrió una dura derrota al caer 0-4 en condición de local con Unión de Santa Fe en partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana que sentenció su eliminación del certamen.

Uno de los jugadores más criticados del equipo 'rojiblanco' fue el portero y capitán Mario Sebastián Viera, quien se vio involucrado en por lo menos dos del los cuatro goles.

En rueda de prensa posterior al encuentro, Viera le pidió disculpas a la afición y aseguró que lo vivido por Junior "fue una pesadilla".

"Por más experiencia que tenga el grupo cuando las cosas no te salen no salen. Fue una pesadilla, desde le primer minuto, no salía nada y es difícil explicar. No tengo nada que decir, solo pedir disculpas a la gente, fue un golpe muy duro. Llegamos con mucha ilusión, con ganas de clasificar, habíamos hecho una buena copa y terminar así no es justo para este grupo", dijo.

Viera también aseguró que el plantel debe recuperarse, "hacer el duelo" y recuperarse para afrontar lo que será el final de la Liga BetPlay.

"Así es el fútbol, nos da esta cachetada que nos voltea la cara. Hay que levantarse, hacer el duelo. A la gente disculpas, me imagino el dolor y la desilusión".

Próximo partido de Junior

Junior seguirá su competencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay visitando el martes 31 de mayo a Atlético Bucaramanga a partir de las 6:00 de la tarde en duelo de la fecha 2.