Gamero, tras la eliminación: "Millonarios no debería tener ese puntaje"

Millonarios logró empatar la serie al ganar 2-1 en condición de visitante ante el Deportivo Cali; sin embargo, no le alcanzó al cuadro 'Embajador' para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

No obstante, el técnico Alberto Gamero resaltó en rueda de prensa la actitud de sus dirigidos al jugar con autoridad en Palmaseca; para el entrenador eso es motivo de mejoría en el equipo y ve positivo el futuro de la escuadra.

"Ganas, jerarquía, dejaron todo en la cancha. Este mismo equipo, a excepción de Breiner Paz, jugó con Nacional hace tres días y Cali no jugó con titulares. Hoy Millonarios terminó corriendo, eso me deja tranquilo. Me gustó que el equipo vino a proponer sin meterse atrás y buscar un resultado", destacó Gamero.

Asimismo, el timonel del conjunto 'albiazul' afirmó que sus dirigidos no deberían estar en esa posición en la tabla de la Liga Betplay.

"Millonarios con lo que hizo acá y lo que está haciendo en la Liga, no debería tener ese puntaje. Así es el fútbol. Hoy demostraron tener jerarquía, ganas, fútbol, entendieron las diferentes estructuras y variantes. Ganamos el partido porque lo vinimos a buscar", destacó.

Respecto al balance en la Sudamericana al quedar eliminado en la segunda ronda, el entrenador admitió que no es positivo, pero reiteró que ve una mejoría en el equipo.

"El resumen no te puedo decir que es bueno. No solo perdimos la clasificación aquí después de todo ese esfuerzo sino también en Bogotá. Me parece que en los dos partidos el equipo mostró temple, ganas, jerarquía y por momentos fútbol. Hoy vinimos a buscar el resultado, lo conseguimos y ya la suerte de los penales nos fue esquiva. No se puede decir que fue un buen rendimiento en Copa, de 12 se sumaron seis, es un 50% y nos faltó ese poquitico", concluyó.