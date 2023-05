Gimnasia se defiende: niega insultos a Rodallega y denuncia malos tratos cuando jugaron en Bogotá

El partido de este martes entre Gimnasia de La Plata y Santa Fe, correspondiente al grupo G de la Copa Sudamericana, estuvo marcado por la gresca entre ambos equipos antes de finalizar el primer tiempo y por la denuncia que hizo Hugo Rodallega al ser víctima de insultos racistas por parte de los jugadores del cuadro argentino.

"Es triste que vengamos aquí y que te llamen 'negro' o 'mono'. Ya cansa el tema del racismo y es una falta de respeto. Es normal que peleemos en la cancha y pueden haber expulsados, pero cuando da tristeza cuando la gente se mete con el tema de la raza", manifestó el delantero cardenal tras el compromiso.

Ante esto, los jugadores de Gimnasia no se quedaron atrás y dieron su versión de lo sucedido en la cancha del estadio Juan Carlos Zerillo. Asimismo, ellos aprovecharon la oportunidad para denunciar los inconvenientes que tuvieron en el juego que se disputó el pasado 18 de abril en Bogotá.

"La verdad no escuché (los insultos) y si es así obviamente eso no está bien. Allá en Colombia estuvimos demorados por dos horas porque nos pegaron, nos empujaron y nos gritaron de todo. Decidí no hablar públicamente sobre eso y lo normalicé, pero el tema del racismo no está bien y ojalá no vuelva a pasar", expresó Matías Melluso, defensor del equipo argentino.