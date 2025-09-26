Gorosito denunció maltrato en Chile: “Váyanse para la casita”

Después de unas instancias calientes de octavos de final entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile que no se pudo terminar por altercados en el Estadio Libertadores de América, la CONMEBOL tomó decisiones apresuradas y eliminó al cuadro argentino.

Universidad de Chile, quien también tuvo que ver en el intercambio de golpes entre los hinchas selló su paso a los cuartos de final, fase en la que enfrentó a Alianza Lima. Todo se definió en suelo austral con victoria 2-1 para los chilenos, pero todo se picó en el final del partido.

Con los ánimos caldeados por la decisión de la CONMEBOL con la clasificación de Universidad de Chile y la eliminación de Independiente de Avellaneda, esta vuelta tuvo calenturas durante los 90 minutos, y, de hecho, un intercambio de declaraciones entre directivos del cuadro austral y con Néstor Gorosito, director técnico argentino de Alianza Lima.

LA DENUNCIA DE NÉSTOR GOROSITO CONTRA LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Después de que se consumiera la eliminación de Alianza Lima y a la postre, el paso de la Universidad de Chile a las semifinales, Néstor Gorosito habló en la rueda de prensa sobre un altercado con uno de los dirigentes del equipo local. Gorosito explotó completamente frente a los hechos suscitados al final de los 90 minutos.

Néstor Gorosito lanzó la denuncia y dejó claro que ellos nunca le respondieron a Universidad de Chile, “un señor de barba de acá, un flaco alto, no sé quién es, dijo “váyanse para casita”, desubicado; nosotros no decimos que estuvieron mostrando el c**o en Argentina”.

Uno de los señalados de la U de Chile fue nada más ni nada menos que el presidente Michael Clark que pudo haber sido el causante del altercado. Clark afirmó que no fue él, y Néstor Gorosito continuó, “entonces no sé quién es el señor, no tengo idea. Que si es un directivo tiene que apaciguar, no tiene que incentivar a la violencia, que no conduce a nada y no cambiaba nada, en el partido estuvieron bien, allá [en Lima] no tuvieron ningún problema, entonces... innecesario, pero entre los jugadores y el cuerpo técnico no hubo ningún problema”.

PERIODISTA CHILENO CARGÓ CONTRA NÉSTOR GOROSITO

Después de las declaraciones en la rueda de prensa de Néstor Gorosito, Romai Ugarte, periodista chileno dialogó con Bolavip Chile y cargó contra el director técnico argentino, “sabemos lo que es Pipo Gorosito. Yo le digo Pipo Llorisoto, yo creo que todavía la tiene adentro desde que jugaba en la Católica. Todavía está con resquemores de cuando no le pudo ganar el título a Universidad Chile”.

El entrenador argentino ya confirmó su continuidad en Alianza Lima por un año más en una temporada en la que estaba pretendido por selecciones nacionales como lo son Venezuela y Perú.