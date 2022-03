Habló el jugador que pisó Osorio: lo que realmente pasó y mensaje al DT

La clasificación del Medellín a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, luego de eliminar al América de Juan Carlos Osorio, dejó varias situaciones particulares. La destacada actuación de los porteros, las polémicas arbitrales y situaciones puntuales fueron el foco de atención el duelo de 'rojos'.

El tema que causó mayor impacto en los medios fue la situación que se presentó entre el estratega 'americano' y Juan David Mosquera, jugador de Independiente Medellín.

El lateral del equipo 'paisa' cayó al suelo muy cerca al entrenador 'risaraldense' en una de las jugadas del encuentro; el estratega de los ' diablos rojos' sin mediar palabra le dio un 'pisotón' al futbolista. Sobre esto habló el miembro del cuadro 'paisa'.

"Son temas del partido, la verdad. En el tema del pisón yo lo único que hice fue tratar de empujarlo, correrlo para que no me siguiera pisando, no le dije nada, no soy un jugador explosivo o cosas así, puede que haya sido otro jugador y no hubiera respondido de la mejor manera en una situación de esas. Como lo dije ahora, esto fue tema de partido y de su estrés. Siempre va a tener mi admiración el profe".

Aclarando que todo fue una situación por los momentos de alta tensión durante el encuentro, Mosquera se refirió a su gran admiración hacia el técnico colombiano debido a su recorrido.

"Yo admiro mucho al profe Osorio por lo que ha hecho por el fútbol, se ganó su respeto, siempre para mí ha sido un honor tenerlo en contra, así sea".

Finalmente, el jugador del cuadro paisa señaló que la acción de Osorio es una equivocación, pero remarcó que fue un tema del compromiso, disputados entre los caleños y antioqueños y recordó que fue un error como los que todos hemos cometido.

"Son temas de partido, sé que también se pudo haber equivocado, todos en la vida nos hemos equivocado", dijo el jugador en dialogo con 'El Alargue'.