Independiente del Valle la tomó con Dayro: la retadora celebración

Mucho se ha hablado del partido entre Once Caldas e Independiente del Valle en un vibrante encuentro en el que los de Manizales llegaban con la victoria a favor con una ventaja de dos goles que consiguieron en Ecuador. Sin embargo, en el marco de una jornada de celebración y de confianza por meterse a las semifinales, Colombia quedó retratada por el golpetazo de los ‘Negriazules’.

Y es que, Dayro Moreno, quien marcó los dos goles ilusionantes en Ecuador no pudo estar a la altura en condición de local y Michael Hoyos respondió con un doblete para empatar la serie y para guiar a Independiente del Valle a los lanzamientos desde el punto penal.

La experiencia en las últimas fases finales le dio la posibilidad a Independiente del Valle de sobrepasar la serie y efectivamente, fueron los de Ecuador quienes se llevaron la clasificación para disputar las semifinales. La celebración previa de los hinchas con el plantel, un recibimiento por parte de los aficionados que se repite partido a partido dejó entrever lo que podía pasar en la noche.

Después de la clasificación sufrida de Independiente del Valle para las semifinales, la euforia fue toda en el camerino, tanto así que hubo bailes para festejar el paso a la siguiente instancia. Además, entre las celebraciones hubo hasta un gesto retador de los jugadores hacia Dayro Moreno.

INDEPENDIENTE DEL VALLE Y LA CELEBRACIÓN EN EL CAMERINO

Justo después del paso a la siguiente instancia, los jugadores de Independiente del Valle atendieron al camerino y no se lo pensaron dos veces para celebrar con el baile típico de Dayro Mauricio Moreno Galindo en cada uno de sus goles. De hecho, el delantero tolimense anotó dos tantos en Ecuador.

En Manizales fue todo lo contrario. No hubo bailes de Dayro, pero sí los hubo de Independiente del Valle que copiaron la misma rutina del delantero de Chicoral, Tolima. Junior Sornoza, uno de los volantes más experimentados y con presencia en la selección de Ecuador fue quien prendió la fiesta después del paso a las semifinales.

Las cuentas de Independiente del Valle escribieron, “El baile de moda”, y para la sorpresa de propios y extraños, la celebración era nada más ni nada menos que la de Dayro Moreno. Un festejo dedicado para el máximo artillero de la Copa Sudamericana.