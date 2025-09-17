Independiente del Valle lo tiene claro: nómina contra Once Caldas

Llegó la hora esperada para afrontar los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana. Independiente del Valle tendrá que definir la suerte contra un Once Caldas que tuvo una muy buena campaña internacional con el goleador del certamen, Dayro Mauricio Moreno Galindo.

En ese sentido, Independiente del Valle quiere dar un golpe de autoridad en condición de local. Para respetar el Estadio Banco Guayaquil, el cuadro ‘Negriazul’ bajo las órdenes del entrenador español, Javier Rabanal ya tendría varios aspectos definidos en la conformación de una nómina para llevarse los tres puntos, la ventaja y la confianza de poder sellar el paso a las semifinales en Manizales.

Un vibrante encuentro que tendrá al líder de la Liga Ecuabet contra un Once Caldas que en la Liga BetPlay espera seguir por el camino de las victorias para sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. Independiente del Valle tendría una alineación ideal, a la espera de resolver solo una duda que tien Javier Rabanal para este encuentro.

LA ALINEACIÓN QUE USARÍA INDEPENDIENTE DEL VALLE VS ONCE CALDAS EN LA COPA SUDAMERICANA

Javier Rabanal tendría lista su alineación para enfrentar a Once Caldas en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para el director técnico español solo hay una cosa por resolver: si alinear a Patrik Mercado o a Renato Ibarra, dependiendo de la forma que quiera jugar. Con Ibarra habría más velocidad por un costado, siendo algo determinante para desbordar y golpear el marcador.

Afortunadamente para las pretensiones de Independiente del Valle para este compromiso no cuenta con bajas determinantes. Podrá contar con figuras como Claudio Spinelli que también ha sido uno de los goleadores de las competencias internacionales, dado que el cuadro ecuatoriano arrancó en la Copa Libertadores y luego bajó a la Sudamericana.

Además de Claudio Spinelli, Javier Rabanal podrá contar con Richard Schunke, otro de los pilares del club, Jordy Alcívar, de la selección de Ecuador y con el polémico juvenil que dio de qué hablar en la ‘Tri’, Darwin Guagua.

En ese orden de ideas, según lo que filtraron en Olé Ecuador, Independiente del Valle saldría con la siguiente alineación, Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Juan Cazares, Jordy Alcívar, Patrik Mercado o Renato Ibarra; Darwin Guagua, Aron Rodríguez, Claudio Spinelli.

LA BAJA QUE PODRÍA TENER PARA LA VUELTA

El reglamento de las competencias internacionales afirma que el jugador que acumule tres tarjetas amarillas continuas deberá pagar una fecha de sanción, además de una multa para el club. En ese sentido, Mateo Carabajal peligra para jugar el partido de vuelta en Manizales.

Mateo Carabajal recibió tarjeta amarilla en los partidos ante Mushuc Runa por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En caso de que reciba la amarilla contra los caldenses, no podrá ser de la partida en Colombia. El defensor central argentino espera no correr el riesgo de ver una amonestación para evitar ser baja en la vuelta.

Once Caldas, por su parte no podrá tener a dos jugadores importantes en la plantilla para enfrentar a Independiente del Valle. No aparecieron en la convocatoria ni Déinner Quiñones ni Alejandro García por lesiones.