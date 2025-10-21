Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 16:36
Independiente del Valle Vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY 21 de octubre: Copa Sudamericana
Independiente del Valle y Atlético Mineiro se enfrentan en las semifinales de la Copa Sudamericana.
Independiente del Valle recibe este martes 21 de octubre a Atlético Mineiro en el partido de ida de la semifinal en la Copa Conmebol Sudamericana 2025.
El equipo ecuatoriano afronta esta instancia del certamen, después de haberse quedado anticipadamente con el título de la liga local y tras superar en los cuartos de final a Once Caldas.
Por otro lado, Atlético Mineiro vive dos realidades distintas, teniendo en cuenta que en el Brasileirao es 15 con 33 puntos.
En la Copa sudamericana, el equipo de Belo Horizonte superó en los cuartos de final a Bolívar de Bolivia.
Próximo Partido 👇— Independiente del Valle (@IDV_EC) October 21, 2025
🗓 21 de Octubre
⚽ #IDV 🆚 @Atletico 🎮
⏰ 19H30 🇪🇨
🏟 Estadio IDV
🎮 @Sudamericana
🎟️ Entradas a la venta. Link en la Bio pic.twitter.com/3SY0s4IRrD
Independiente del Valle Vs Atlético Mineiro EN VIVO: hora y cómo VER la Copa Sudamericana
El partido entre Independiente del Valle contra Atlético Mineiro, por la ida de las semifinales en la Copa Conmebol Sudamericana, se juega este martes 21 de octubre a partir de las 19:30, horario de Colombia y de Ecuador.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Disney +.
Fuente
Antena 2