Independiente del Valle Vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY 21 de octubre: Copa Sudamericana

Independiente del Valle recibe este martes 21 de octubre a Atlético Mineiro en el partido de ida de la semifinal en la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

El equipo ecuatoriano afronta esta instancia del certamen, después de haberse quedado anticipadamente con el título de la liga local y tras superar en los cuartos de final a Once Caldas.

Por otro lado, Atlético Mineiro vive dos realidades distintas, teniendo en cuenta que en el Brasileirao es 15 con 33 puntos.

En la Copa sudamericana, el equipo de Belo Horizonte superó en los cuartos de final a Bolívar de Bolivia.