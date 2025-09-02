Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 17:25
Independiente vs Universidad de Chile: confirmadas las primeras sanciones
El partido tuvo que ser suspendido por incidentes entre las dos hinchadas en el estadio Libertadores de América.
El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue suspendido por graves incidentes protagonizados por hinchas de ambos equipos.
Aunque el encuentro comenzó con normalidad, los disturbios en las tribunas obligaron a detener el juego cuando apenas iniciaba el segundo tiempo. Ahora, se confirmaron las primeras sanciones luego de los hechos, las cuales inmiscuyen a las dos hinchadas.
Desde horas antes del pitazo inicial ya se reportaban enfrentamientos entre aficionados en distintos puntos de Buenos Aires, y en los alrededores del estadio Libertadores de América se registraron nuevas agresiones, incluso después de que la hinchada visitante ingresara con anticipación. La tensión no se disipó durante el desarrollo del partido y fue en aumento.
La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) anunció fuertes sanciones tras los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.
Primeras sanciones a hinchas de Universidad de Chile e Independiente
Entre las medidas más contundentes, se determinó que la Universidad de Chile no podrá contar con público visitante en ningún tipo de partido que se dispute en la Provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027.
Además, APREVIDE incluyó a 40 hinchas de Independiente en la lista de admisión, lo que les impide el ingreso a eventos deportivos por tiempo indeterminado. La decisión fue tomada luego de analizar los enfrentamientos dentro y fuera del estadio Libertadores de América, que obligaron a suspender el encuentro por falta de garantías en la seguridad.
En lo deportivo, Universidad de Chile logró abrir el marcador al minuto 11 con un gol de Lucas Assadi, que fue validado tras revisión del VAR. Sin embargo, Independiente igualó rápidamente gracias a Santiago Montiel. El 1-1 parcial mantenía con vida a los argentinos, pero los actos violentos en las gradas comenzaron a eclipsar lo que sucedía en el campo.
Durante el entretiempo se intensificaron los disturbios, especialmente en la tribuna visitante, donde los seguidores de la U de Chile denunciaron agresiones por parte de hinchas locales.
Al reinicio, los enfrentamientos empeoraron y el árbitro optó por suspender definitivamente el encuentro. La Conmebol aún no ha definido la nueva fecha para completar el partido, y Alianza Lima espera en semifinales.
