Independiente vs Universidad de Chile: confirmadas las primeras sanciones

Primeras sanciones a hinchas de Universidad de Chile e Independiente

Entre las medidas más contundentes, se determinó que la Universidad de Chile no podrá contar con público visitante en ningún tipo de partido que se dispute en la Provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027.

Además, APREVIDE incluyó a 40 hinchas de Independiente en la lista de admisión, lo que les impide el ingreso a eventos deportivos por tiempo indeterminado. La decisión fue tomada luego de analizar los enfrentamientos dentro y fuera del estadio Libertadores de América, que obligaron a suspender el encuentro por falta de garantías en la seguridad.

En lo deportivo, Universidad de Chile logró abrir el marcador al minuto 11 con un gol de Lucas Assadi, que fue validado tras revisión del VAR. Sin embargo, Independiente igualó rápidamente gracias a Santiago Montiel. El 1-1 parcial mantenía con vida a los argentinos, pero los actos violentos en las gradas comenzaron a eclipsar lo que sucedía en el campo.

Durante el entretiempo se intensificaron los disturbios, especialmente en la tribuna visitante, donde los seguidores de la U de Chile denunciaron agresiones por parte de hinchas locales.

Al reinicio, los enfrentamientos empeoraron y el árbitro optó por suspender definitivamente el encuentro. La Conmebol aún no ha definido la nueva fecha para completar el partido, y Alianza Lima espera en semifinales.