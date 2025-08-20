Independiente vs Universidad de Chile fue suspendido, ¿por qué y cuándo se juega?

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana 2025, tuvo que ser suspendido por incidentes entre hinchas de ambos equipos.

Previo al partido hubo varios inconvenientes entre hinchas en Buenos Aires; y a las afueras del estadio, pese a que los aficionados de Universidad de Chile ingresaron temprano, también hubo agresiones.

Puede leer: Millonarios acude a un DT de confianza para remplazar a David González

Pese a todo, el juego inició en el horario planificado (21:30 de ambos países), y la U de Chile se fue arriba en el marcador con gol de Lucas Assadi tras asistencia de Lucas Di Yorio sobre los once minutos del primer tiempo.

El gol de El Búho había sido anulado inicialmente, pero luego de la revisión del VAR fue convalidado y de momento era el 2-0 en la serie para los chilenos que venían de ganar por la mínima diferencia en Santiago.