Mié, 20/08/2025 - 21:48
Independiente vs Universidad de Chile fue suspendido, ¿por qué y cuándo se juega?
El partido en el Libertadores de América corresponde a la vuelta de octavos de final de Sudamericana.
El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana 2025, tuvo que ser suspendido por incidentes entre hinchas de ambos equipos.
Previo al partido hubo varios inconvenientes entre hinchas en Buenos Aires; y a las afueras del estadio, pese a que los aficionados de Universidad de Chile ingresaron temprano, también hubo agresiones.
Pese a todo, el juego inició en el horario planificado (21:30 de ambos países), y la U de Chile se fue arriba en el marcador con gol de Lucas Assadi tras asistencia de Lucas Di Yorio sobre los once minutos del primer tiempo.
El gol de El Búho había sido anulado inicialmente, pero luego de la revisión del VAR fue convalidado y de momento era el 2-0 en la serie para los chilenos que venían de ganar por la mínima diferencia en Santiago.
Ya al minuto 27 llegó la igualdad para Independiente de Avellaneda, gracias a Santiago Montiel que sacó provecho de una asistencia de Gabriel Ávalos y le devolvió la vida a los argentinos, mientras en las graderías se agudizaban los incidentes.
Terminó la primera mitad y el juego continuaba 1-1, pero en el entretiempo hubo bastantes inconvenientes sobre todo en la tribuna de Universidad de Chile, pues hay quienes afirman que aficionados del equipo local les lanzaron objetivos, por lo que hubo una respuesta similar de los chilenos.
Tras los 15 minutos de descanso el partido se reanudó con normalidad, pero la pelea ya estaba casi incontrolable en la tribuna por lo que el árbitro central decidió suspender el juego, y los jugadores de ambos equipos trataron de apaciguar los ánimos, pero no fue posible.
¿Cuándo se juega Independiente vs Universidad de Chile?
En consecuencia, el duelo no ha podido reanudarse, y Conmebol junto a los árbitros analizan qué hacer en este caso, pues está casi todo el segundo tiempo por disputarse. NO hay horario no fecha definida para la disputa.
Lo cierto es que los hinchas de Universidad de Chile fueron evacuados del estadio Libertadores de América.
Videos de la pelea entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile
ASÍ COMENZÓ TODO, LOS VALIENTES DE Independiente, ATACANDO A LA HINCHADA. https://t.co/eNHF5ZUME3 pic.twitter.com/Bzh16sLSCh— CULTURA AZUL (UNIVERSIDAD DE CHILE) #VamosLaU (@CULTURA_AZUL) August 21, 2025
Una locura lo que está pasando en Avellaneda. Los “hinchas” de la Universidad de Chile arrojaron una bomba de estruendo a la parcialidad de Independiente y prenden fuego las butacas del Estadio Libertadores de América. pic.twitter.com/Wm8fnVnanm— Pablo Giralt (@giraltpablo) August 21, 2025
