"Junior sintió el trajín y no aprovechó la ventaja": Luis Grau tras la derrota ante Coquimbo Unido

Junior de Barranquilla sufrió una dura derrota en la noche del pasado miércoles 9 de diciembre en la Copa Conmebol Sudamericana al caer 1-2 ante Coquimbo Unido de Chile en el partido de ida de los cuartos de final que se jugó en el estadio Metropolitano.

A pesar que el conjunto 'rojiblanco' no pudo contar con un plantel amplio debido un brote de coronavirus que dejó ocho jugadores contagiados y dos integrantes del cuerpo técnico, Luis Grau, asistente de Amaranto Perea y quien estuvo al frente del banquillo, presentó una alineación competitiva, pero sin recambio.

En rueda de prensa posterior al encuentro, Grau señaló que Junior tenía el partido controlado y no veían por donde podría el rival general peligro.

Lea también: Un disminuido Junior cayó como local contra Coquimbo en la Copa Sudamericana

"Creo que teníamos controlado el partido. No veíamos por dónde podían llegar. El primero se da por una jugada desafortunada", indicó.

El asistente técnico de Junior señaló que el plan ahora es recuperar a los jugadores disponibles teniendo en cuenta el duelo con América y el de vuelta con Coquimbo Unido.

"Recuperaremos el grupo, tenemos tres días para tratar de llegar en la mejor condición. América no será fácil, pero es lo que tenemos y lucharemos", afirmó.

Con respecto al cansancio, Grau manifestó que es normal por la cantidad de partido disputados, pero el trajín se siente en los minutos finales.

Le puede interesar: Colombia, en el puesto 15 del ranking Fifa; Bélgica, por tercer año, es primera

"Cuando no está bien físicamente, lógicamente opta por replegar un poco. Ese equipo no tenía por dónde entrar. No aprovechamos nuestra ventaja y al final se sintió el trajín", dijo.

Luis Grau también aseguró que los pocos suplentes disponibles no permitió que el equipo tuviera recambio para darle aire al equipo.

"Los recambios son lo más difícil. Tener otros seguramente te ayuda a recomponer la parte física", aseveró.

Ahora, Junior se prepara para recibir este domingo a América de Cali en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay que tiene un marcador global de 0-0.