Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 20:14
[Video] Kevin Serna abre la cuenta para Fluminense vs América en Sudamericana
América había hecho un buen arranque de partido, pero el colombiano hizo una jugada magistral.
Kevin Serna abrió la cuenta en el partido de vuelta entre Fluminense y América de Cali por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El colombiano abrió la cuenta al minuto 23 tras un gran remate cruzado venciendo la resistencia de Jorge Soto.
🇧🇷Fluminense 1x0 América de Cali🇨🇴— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 20, 2025
⚽️ Kevin Serna
🥾 Hércules - que lançamento
🏆 Sul-Americana | oitavas (ida: 2x1)
pic.twitter.com/S7SNCjtDVF
Fuente
Antena 2