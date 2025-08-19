Cargando contenido

Kevin Serna vs América
Copa Sudamericana
[Video] Kevin Serna abre la cuenta para Fluminense vs América en Sudamericana

América había hecho un buen arranque de partido, pero el colombiano hizo una jugada magistral.

Kevin Serna abrió la cuenta en el partido de vuelta entre Fluminense y América de Cali por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El colombiano abrió la cuenta al minuto 23 tras un gran remate cruzado venciendo la resistencia de Jorge Soto.

