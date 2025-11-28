¿La final de Sudamericana modifica la remodelación del Metropolitano?, Char respondió

La confirmación de que el estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 generó inmediata reacción en la ciudad. El alcalde Alex Char habló con La FM más Fútbol y celebró la designación, calificándola como un logro importante para Barranquilla y para el país.

Char dio detalles de la remodelación del estadio Metropolitano

En la entrevista, el mandatario entregó detalles acerca del proceso de elección y respondió preguntas relacionadas con la remodelación del escenario, un proyecto que ya venía avanzando desde hace varios meses. Char reiteró que las obras se concentrarán en tribunas, baños, pasillos, accesos y en la instalación de una grama híbrida de última tecnología.

El alcalde también confirmó que el nuevo Metropolitano tendrá una capacidad ampliada a 60 mil espectadores, lo que lo convertirá en uno de los estadios más grandes y modernos de Sudamérica. Según explicó, este ajuste responde tanto a estándares internacionales como a la proyección de grandes eventos deportivos.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla?

Char aseguró que las obras durarán cerca de ocho meses y no tendrán ningún impacto negativo en la realización de la final continental. Por el contrario, afirmó que para la fecha prevista del compromiso -el 21 de noviembre de 2026, aún sin oficialización formal- el estadio ya estará totalmente renovado.