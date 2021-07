La gran preocupación de Osorio en el debut con América: "Nos afectó mucho"

América de Cali no pudo ante Paranaense y cayó 1-0 en condición de local. Ahora los rojos deberán buscar remontar la serie en Brasil. No obstante, para el partido de vuelta tampoco podrán utilizar los nuevos refuerzos, ya que no pudieron ser inscritos por lo que se conoce de la demanda de Matías Pisano.

La situación es complicada para los 'Escarlatas'; sin embargo, Osorio quiere que sus dirigidos sigan compitiendo y consigan la anhelada clasificación a los cuartos de final para poder alinear a los titulares en esta ronda.

Juan Carlos Osorio fue sincero en rueda de prensa y admitió que América se vio seriamente afectado, pero buscará pasar la página.

“Mucho, esto es fútbol profesional y por situaciones que conocemos tuvimos que actuar sin muchos de nuestros jugadores que esperamos que sean más influyentes o tan influyentes como los de hoy, que no tengamos que depender al final de una restricción para alinearlos, sino que sea una estricta decisión táctica; por eso con las preguntas anteriores no estoy de acuerdo”, esto último lo dijo en defensa de varias situaciones de juego que se presentaron.

América debutará este fin de semana en la Liga Betplay ante Junior y el próximo martes actuará frente a Paranaense en la vuelta de los octavos de Sudamericana.