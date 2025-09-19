La IA dio cruces y localías de semifinales de Copa Sudamericana 2025

Los torneos internacionales organizados por Conmebol han entrado en la recta final, pues ya se disputó la ida de cuartos de final y se marcó una tendencia de cara a las semifinales. Eso sí, no se descartan sorpresas al menos en la Copa Sudamericana.

La inteligencia artificial arrojó sus candidatos y de pasó dio los cruces de semifinales de un torneo continental que por lo menos, tendría un finalista inédito en esta edición.

Copa Sudamericana: resultados cuartos de final

Todo está 'servido' para que en la semana del 23 al 25 de septiembre los locales saquen provecho de su condición y se metan a la ronda de cuatro equipos del torneo continental, pues la mayoría llegan con ventaja.

Según la IA, Fluminense se haría fuerte en Río de Janeiro el martes 23 y le remontaría a Lanús el 1-0 que se firmó hace unos días en cancha del Granate. Así, el Tricolor se metería en 'semis'. No se descartan penaltis.

La herramienta digital también indicó que Atlético Mineiro derrotará a Bolívar en Belo Horizonte, y luego del 2-2 en La Paz, se instalará en la próxima ronda. Es remota la probabilidad de una victoria de los bolivianos o un empate, inclusive.