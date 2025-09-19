Cargando contenido

Trofeo de la Copa Sudamericana
Trofeo de la Copa Sudamericana
Vie, 19/09/2025 - 06:44

La IA dio cruces y localías de semifinales de Copa Sudamericana 2025

Las 'semis' se disputarán en las semanas del 21 y 28 de octubre.

Los torneos internacionales organizados por Conmebol han entrado en la recta final, pues ya se disputó la ida de cuartos de final y se marcó una tendencia de cara a las semifinales. Eso sí, no se descartan sorpresas al menos en la Copa Sudamericana.

La inteligencia artificial arrojó sus candidatos y de pasó dio los cruces de semifinales de un torneo continental que por lo menos, tendría un finalista inédito en esta edición.

Copa Sudamericana: resultados cuartos de final

Todo está 'servido' para que en la semana del 23 al 25 de septiembre los locales saquen provecho de su condición y se metan a la ronda de cuatro equipos del torneo continental, pues la mayoría llegan con ventaja.

Según la IA, Fluminense se haría fuerte en Río de Janeiro el martes 23 y le remontaría a Lanús el 1-0 que se firmó hace unos días en cancha del Granate. Así, el Tricolor se metería en 'semis'. No se descartan penaltis.

La herramienta digital también indicó que Atlético Mineiro derrotará a Bolívar en Belo Horizonte, y luego del 2-2 en La Paz, se instalará en la próxima ronda. Es remota la probabilidad de una victoria de los bolivianos o un empate, inclusive.

Once Caldas no tendría problemas para dejar en el camino a un Independiente del Valle al cual derrotó 2-0 en Quito y ahora recibirá en Manizales. Es inminente la clasificación de los Albos a la próxima ronda.

En el Nacional de Santiago se viviría el partido más apretado de los cuartos, en el cual, según la IA, Universidad de Chile sacará del camino a un Alianza Lima que no sacó diferencia en Matute. Tras el 0-0 en la ida, la probabilidad más alta es la victoria de la U, pero no se descarta la definición por cobros desde el punto penal.

Series de semifinales de Copa Sudamericana 2025

En consecuencia, los cruces de semifinales de esta edición de la Copa Sudamericana serían: Fluminense vs Universidad de Chile y Once Caldas vs Atlético Mineiro, que terminarán en Río de Janeiro y Manizales, respectivamente. La ida será en la semana del 21 al 23 de octubre, y los juegos de vuelta entre el 28 y el 30.

Fluminense ya jugó la final en 2009 pero la perdió ante Liga de Quito, y la Universidad de Chile fue campeón en 2011 al derrotar justamente a LDU. Once Caldas y Atlético Mineiro nunca han jugado la final del certamen.

