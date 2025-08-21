La sorpresiva decisión que tomaría CONMEBOL tras Independiente vs U de Chile

Este miércoles 20 de agosto se jugaron los partidos de vuelta de la Copa CONMEBOL Sudamericana con un vibrante encuentro que buscaba definición entre Independiente de Avellaneda contra la Universidad de Chile. Los australes se habían llevado la ida con una victoria por la mínima diferencia gracias al gol de Lucas Assadi que repitió la dosis en Argentina.

Desde la previa del juego definitivo, el Libertadores de América, casa de Independiente de Avellaneda tuvo un recibimiento hostil. Hinchas del cuadro argentino y de Universidad de Chile se vieron las caras en un encuentro que poco a poco se calentó más, especialmente por el gol de Lucas Assadi con el que aumentaron la diferencia.

Independiente logró empatar, pero en el segundo tiempo, sobre los 50 minutos inició una batalla campal que manchó la continuidad del compromiso. Según algunas versiones, el intercambio de golpes empezó por la afición visitante, cuando algunos robaron una bandera local. Todo esto desató un caos en la Sudamericana que interrumpió el partido.

Las autoridades de la CONMEBOL esperaron hasta que hinchas de Universidad de Chile abandonaran el estadio, mientras seguían los intercambios de golpes. Aficionados salieron sumamente heridos. La sangre y la violencia se apoderó del complemento que no se pudo jugar.

Esa batalla campal dejó a 111 personas detenidas y 19 hospitalizados, entre ellos, uno que está en riesgo vital. Una situación inadmisible para la CONMEBOL que se salió de control por la precaria seguridad que tuvo el Libertadores de América. Bajo ese panorama, el ente decidió suspender, y, posteriormente, cancelar el compromiso.

CONMEBOL Y UNA DECISIÓN SORPRESIVA QUE TOMARÍAN PARA INDEPENDIENTE Y UNIVERSIDAD DE CHILE

Con la cancelación del partido, hay dudas sobre quién clasificará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana o si el juego se reanudará o no, especialmente cuando ya estaban en el segundo tiempo. Hay varios aspectos que se pueden analizar después de la decisión inicial que tomó el ente.

Según algunas versiones, la batalla inició por aficionados de Universidad de Chile con el robo de la bandera en el segundo tiempo, y antes de que iniciara el compromiso, también hubo desmanes en las instalaciones del estadio que conllevaron al caos Bajo este panorama, CONMEBOL podría dar por perdedor del encuentro al equipo que haya incitado a la tragedia.

Con base en ello, el eliminado sería Universidad de Chile, que habría iniciado el descontrol. Sin embargo, de acuerdo con TyC Sports, la CONMEBOL tomaría cartas más serias por la tragedia vivida en el Libertadores de América. El ente contempla la eliminación de las dos instituciones, dejando a Alianza Lima sin rival en los cuartos de final y clasificado directamente a la semifinal.

Queda la expectativa de las cartas que tomarán en la CONMEBOL con los dos clubes. Habrá investigaciones exhaustivas para definir el paso siguiente. Entre las posibilidades podría haber el reinicio del partido a puerta cerrada o en un país diferente a Argentina o Chile, la derrota en el escritorio de alguno de los dos clubes o bien, una eliminación de ambas escuadras como plantea TyC Sports.

OTRAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍA TOMAR LA CONMEBOL

La CONMEBOL deberá analizar todos los factores que llevaron a que las gradas se convirtieran en un ring de lucha. La seguridad precaria fue determinante para que todo estallara. Quien haya originado las peleas tendrá una sanción ejemplar con la mano dura por parte del ente.

De acuerdo con los artículos 18 y 19 del Reglamento Disciplinario, podría haber múltiples sanciones. Una multa millonaria, la anulación del resultado del partido tras la cancelación, repetir el partido a puerta cerrada o en un tercer país, cierre del estadio local o hasta la descalificación de competencias en curso.

Según lo dicho por TyC Sports, este último punto sería el que tomará la CONMEBOL, pero en este caso, la idea sería descalificar a los dos clubes que tuvieron responsabilidades en la pelea entre aficionados.