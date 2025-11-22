La Sudamericana busca campeón: todo listo para Lanús vs Mineiro

La Copa Sudamericana tendrá el sábado un nuevo campeón entre el Atlético Mineiro comandado por Hulk, deseoso de hacer historia, y un Lanús que busca ser rey por segunda vez de esta competencia.

Brasileños y argentinos pelean por la llamada "Gran Conquista" en el recientemente remodelado estadio Defensores del Chaco de Asunción, con capacidad para unos 42.000 espectadores, a partir de las 17H00 locales (20H00 GMT).

Vea también: Lanús vs Mineiro final de Sudamericana hora y como ver en Colombia

El Galo anhela bordar en su uniforme la insignia de un nuevo campeonato regional luego de la Copa Libertadores que consiguió en 2013 con Ronaldinho Gaúcho.

Ese hito guiado por uno de los mayores astros de la historia del fútbol expandió el nombre del albinegro de Belo Horizonte más allá de las fronteras de Brasil, cuyos equipos más conocidos son de Rio de Janeiro y Sao Paulo.

Le puede interesar: Lanús vs Atlético Mineiro: partido en vivo por la fecha Final de Copa Sudamericana 2025

Lanús, campeón en 2013 de la Sudamericana y liderado en la actualidad por el extremo Eduardo Salvio, apunta a agrandar su imagen para dejar de ser considerado simplemente un club pequeño y tradicional.

Miles de sus hinchas ya llegan a la capital paraguaya en viajes de más de 15 horas en autobús desde Buenos Aires y en vuelos privados.