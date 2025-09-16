Lanús vs Fluminense EN VIVO 16 septiembre: cómo ver Copa Sudamericana

Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana y dos de los protagonistas serán Lanús vs Fluminense, dos escuadras llegarán a buscar una ventaja en el Estadio Ciudad de Lanús para rematar tranquilamente la serie en Brasil.

Lanús tendrá la oportunidad de iniciar esta nueva llave como local y de seguir haciendo valer el buen momento que vive en la nueva edición de la Primera División de Argentina, en la cual se está quedando en la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo B, con 13 unidades en la casilla 4.

Mientras que Fluminense llega con un rendimiento estable con una serie de resultados que le permiten estar en la zona media de la tabla de posiciones del Brasileirao, justo en la decima casilla que le permite quedarse con un puesto para fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Siga Lanús vs Fluminense EN VIVO el 16 de septiembre: hora y canal para ver Copa Sudamericana

El compromiso entre Lanús vs Fluminense se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Sudamericana, se podrá ver a través de DirecTV, DGO y también podrá seguirla por medio de Antena 2.