Lanús vs Mineiro final de Sudamericana hora y como ver en Colombia

Como llegan los dos equipos

Lanús llega a la final de copa tras hacer un gran torneo, en las fases de eliminación directa eliminó a Central Córdoba por penales después de una llave muy cerrada, en cuartos de final se midió ante Fluminense eliminándolo con un global de 2-1, para después medirse con el equipo polémico de esta copa, la U de Chile, a quien eliminó en una llave muy caliente 3-2 en el global.

Por su parte Atlético Mineiro llega a esta final con un paso un poco más firme, en octavos de final se impuso con un global de 3-1 a Godoy Cruz y después en cuartos jugó su llave más pareja en la que sufrió para imponerse a Bolivar con un global de 3-2, finalmente en semifinales superó con facilidad a IDV con un global de 4-2 pero siendo mucho mejor que su rival.