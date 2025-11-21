Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 09:49
Lanús vs Mineiro final de Sudamericana hora y como ver en Colombia
Lanús y Atlético Mineiro se miden en la final de la Copa Sudamericana 2025.
La Copa Sudamericana 2025 llega a su final, los dos mejores equipos del certamen se miden en un partido que promete ser emocionante y atractivo. Lanús, liderado por el "Toto" Salvio, se enfrenta al Atlético Mineiro de Hulk y compañía en Asunción, en el estadio Defensores del Chaco.
Como llegan los dos equipos
Lanús llega a la final de copa tras hacer un gran torneo, en las fases de eliminación directa eliminó a Central Córdoba por penales después de una llave muy cerrada, en cuartos de final se midió ante Fluminense eliminándolo con un global de 2-1, para después medirse con el equipo polémico de esta copa, la U de Chile, a quien eliminó en una llave muy caliente 3-2 en el global.
Por su parte Atlético Mineiro llega a esta final con un paso un poco más firme, en octavos de final se impuso con un global de 3-1 a Godoy Cruz y después en cuartos jugó su llave más pareja en la que sufrió para imponerse a Bolivar con un global de 3-2, finalmente en semifinales superó con facilidad a IDV con un global de 4-2 pero siendo mucho mejor que su rival.
Como ver la final de Sudamericana en Colombia
Lanús y Atlético Mineiro se medirán en la final de Sudamericana el 22 de noviembre a partir de las 3:00p.m. hora colombiana y el partido se podrá disfrutar por la señal en vivo de Disney+.
