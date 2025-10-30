Lanús vs U. de Chile EN VIVO 30 de octubre: cómo ver Copa Sudamericana

Llegan a su fin las semifinales de la Copa Sudamericana y dos de los protagonistas serán Lanús vs U. de Chile, dos escuadras que llegan a sellar la clasificación en Argentina tras empatar 2-2 en el partido de ida en Chile.

Lanús tendrá la oportunidad de cerrar esta nueva llave como local y de seguir haciendo valer el buen momento que vive en la nueva edición de la Primera División de Argentina, en la cual se está quedando en la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo B, con 26 unidades en la casilla 3.

Mientras que U. de Chile llega con un rendimiento estable con una serie de resultados que le permiten estar en la zona media alta de la tabla de posiciones del torneo local, justo en la quinta casilla que le permite quedarse con un puesto para fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Siga Lanús vs U. de Chile EN VIVO el 30 de octubre: hora y canal para ver Copa Sudamericana

El compromiso entre Lanús vs U. de Chile se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús a partir de las 17:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Sudamericana, se podrá ver a través de Espn, Disney Plus , en Dsports y de la aplicación de Dgo. y también podrá seguirla por medio de Antena 2.