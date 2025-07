Leonel Álvarez no perdonó al Mineiro: dura crítica tras derrota en la Sudamericana

Vea también: Duro revés para Bucaramanga: perdió ante Mineiro y se complica en la Sudamericana

Por otra parte, el entrenador antioqueño destacó la superioridad que mostraron sus dirigidos durante el compromiso a pesar de que el triunfo fue para su rival: "Las estadísticas son claras: tuvimos ocho opciones de gol claras, y ellos tuvieron dos. El penal me deja dudas y tengo que verlo porque no me es muy claro", enfatizó.

Asimismo, lamentó las oportunidades que falló el cuadro leopardo para haberse puesto en ventaja en casa: "Acá no hay disculpas porque hicimos todo para ganar el partido ante un gran equipo. Bucaramanga merecía un mejor resultado, pero esto es de hacer goles. Tuvimos para concretar, pero no estuvimos finos", manifestó.

Pese a este resultado, Álvarez es consciente de que Bucaramanga todavía puede revertir la serie cuando juegue el partido de vuelta en territorio brasileño: "No me queda más que levantarles el ánimo a los jugadores y hay que levantar cabeza porque todavía podemos ir a ganar a Brasil", concluyó.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Bucaramanga y Atlético Mineiro?

Atlético Bucaramanga ahora viajará a Brasil para enfrentar a Atlético Mineiro el próximo jueves 24 de julio en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte con el objetivo de revertir el marcador y buscar el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que el cuadro santandereano no jugará este fin de semana ante América como visitante por la Liga BetPlay, ya que ambos conjuntos se concentrarán en la competencia continental.