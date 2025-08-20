"Lo viejo funciona": Argentina enloquece con Dayro Moreno y Once Caldas

En un partido de mucha fricción y que dejó a Huracán jugando con nueve futbolistas por las expulsiones de Juan Bisanz y de Matko Miljevic, Once Caldas le dio la vuelta al marcador adverso inicial por una pena máxima que anotó Miljevic. Dayro Moreno se llevó todos los reflectores, no solo en Argentina, sino en Manizales abriendo la cuenta.

Pese al gol de Huracán y un comienzo complejo para Once Caldas, hubo la reacción necesaria bajo la lluvia. Dayro Moreno dañó la celebración en Buenos Aires con un gol de cabeza. Michael Barrios puso el segundo tanto en el complemento, y sobre los últimos minutos, Dayro volvió a dar el golpe con el tercer tanto.

Vea también: Cali sufre inesperada renuncia: problema para Gamero en Liga BetPlay

Con la actuación estelar de Once Caldas y con Dayro Moreno como su estandarte, la prensa argentina no tuvo mayor remedio que reaccionar por el nombre del delantero y máximo goleador colombiano de toda la historia. Huracán no se enfrentó con cualquiera, sino con un artillero referente en el continente.

La reacción de las primeras planas argentinas tenía a Dayro Moreno como la máxima figura gracias a sus anotaciones que llevaron a Once Caldas a los cuartos de final donde se verá las caras con Independiente del Valle.

“LO VIEJO FUNCIONA”; DIARIO OLÉ SOBRE DAYRO MORENO Y ONCE CALDAS

El territorio hostil que parecía ser Buenos Aires quedó a un lado. La lluvia, la fricción en el partido y el buen rendimiento por parte de Once Caldas fueron determinantes para poder encaminar una victoria categórica para sellar el paso a los cuartos de final.

Diarios como Olé, TyC Sports o ESPN Argentina destacaron al goleador de la noche y al Once Caldas. De hecho, el primero escribió en sus planas, “el gran verdugo de este mano a mano fue el experimentado Dayro Moreno, líder futbolístico de los colombianos y gran goleador. Con casi 40 años, anotó tres de los cuatro goles de su equipo en el global”.

Le puede interesar: James Rodríguez habló de su futuro: "tomaré otro camino"

El mismo medio indicó, “en esta revancha, primero dijo presente al igualar el partido (el 2-1 parcial en la serie) apenas un minuto después del gol que había metido Huracán. Cabezazo perfecto bajo la lluvia, cinco minutos antes del cierre del primer tiempo”.

Finalmente, confirmaron que la edad no importa, “y, ya cerca del final, con el Globo totalmente jugado en ataque y con nueve hombres, Dayro definió con suma clase en medio de un verdadero aguacero para el 3-1 final de Once Caldas en Parque Patricios. Así, selló el pase a cuartos. Lo viejo funciona, claro que sí”.

“UNA PESADILLA”; ESPN ARGENTINA SOBRE DAYRO MORENO

Por su parte, TyC Sports tampoco tuvo duda en reseñar quién fue la gran figura de la remontada de Once Caldas y de la serie. Dayro Moreno anotó tres tantos de los cuatro que marcó el club colombiano en la sumatoria de los dos partidos.

Lea también: Millonarios y los dos jugadores clave que ingresan a convocatoria ante Unión Magdalena

TyC reseñó, “empezó en ventaja con gol de Matko Miljevic, pero el rápido empate de Dayro Moreno y la expulsión de Juan Bisanz dieron lugar a lo que sería un segundo tiempo de terror bajo la incesante lluvia. Ya con superioridad numérica liquidó el pleito Michael Barrios, con un gol que en el festejo desató la furia y expulsión de Miljevic al estrangular a Mateo García, y Moreno firmó su doblete como el 4-1 definitivo en el global”.

ESPN Argentina aseveró que cuando se juntaron Dayro y Barrios, lograron poner en problemas a Huracán. Los dos fueron difíciles de controlar y fueron figuras en los 90 minutos. “Dayro Moreno y Michael Barrios fueron una pesadilla para los de Parque Patricios, que se despidieron de la competencia internacional”.