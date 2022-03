Los memes no se la perdonaron a América: "Lo de los penales no es para ellos"

La eliminación del América en Copa Sudamericana dejó varias reacciones en el campo, en las tribunas y en las redes sociales. El conjunto 'escarlata' ganó el partido, pero terminó eliminado desde el punto penal. Nuevamente, la escuadra comandada por Osorio se quedó fuera de un torneo Conmebol.

El partido estuvo lleno de situaciones polémicas, desde el pisotón de Osorio a un jugador del DIM, el gol del empate de Medellín hasta las malas definiciones de los 'diablos rojos' en la tanda de penaltis.

Los 'escarlatas' terminaron pasando un momento amargo. Su despedida del torneo continental acabó en una lluvia de memes que no pasaron inadvertidos. Algunos recordaron el descenso del América y no perdonaron a los jugadores del 'rojo caleño' en su mala noche desde los once pasos.

Varios de los memes fueron dedicados al presidente americano, Tulio Gómez. Los hinchas le reclamaron al dirigente del cuadro rojo las constantes eliminaciones del cuadro americano en torneos Conmebol. Por ahora, América tendrá que volver a enfrentar al conjunto paisa en la fecha 11 de la Liga Betplay. El duelo de rojos será nuevamente en la ciudad de Cali, el sábado a las 08:00 p.m.