Los últimos 5 equipos colombianos que jugaron 'semis' de Sudamericana

Equipos colombianos en semifinales de Copa Sudamericana

La última vez que hubo equipos colombianos en semifinales de Copa Sudamericana fue en 2018, edición en que Junior FC e Independiente Santa Fe se enfrentaron y los barranquilleros se impusieron 3-0 en el marcador global, por lo que accedieron a la recordada final que perdió el Tiburón por penaltis ante Athletico Paranaense.

En 2017, Junior se instaló en semifinales del torneo continental pero no pudo avanzar a la final, pues Flamengo lo venció 2-1 en Río de Janeiro y 2-0 en Barranquilla.

Atlético Nacional disputó semifinales de Sudamericana en 2016 y sacó del camino a Cerro Porteño por el 'gol visitante', válido en aquella edición, pues empataron 1-1 en Asunción y 0-0 en Medellín. La final, fue ante Chapecoense, la cual no se disputó debido al accidente que sufrió la delegación del cuadro brasileño.

En la edición 2015, Independiente Santa Fe jugó la semifinales de Copa Sudamericana contra Sportivo Luqueño de Paraguay; en Luque igualaron 1-1 y en Bogotá el partido finalizó 0-0, por lo que el León avanzó a la final contra Huracán y se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar el torneo.

Ahora, Once Caldas sueña con 'la otra mitad de la gloria', recordando que, sin importar cuál sea su rival en semifinales, cerrará la serie en el estadio Palogrande de Manizales.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana 2025?

La ida de las semifinales de Copa Sudamericana se disputará en la semana del 21 al 23 de octubre, mientras que la vuelta será del 28 al 30 de ese mismo mes.