Luis Ramos apagó las alarmas tras duro choque: "No veía nada"

Queda solo un partido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana para el América de Cali que no pudo sumar de a tres ante un Huracán que también salió a proponer para no perder terreno en la parte alta de la zona. El elenco escarlata tiene posibilidades de jugar la repesca, pero dependerá de ellos mismos y de otros rivales.

Un empate gris sin goles en una noche lluviosa en el Estadio Pascual Guerrero que no dejó que fluyera el buen fútbol de ninguno de los dos equipos. Ni Rodrigo Holgado ni Luis Ramos pudieron vulnerar el arco de Huracán y esto privó a los escarlatas de poder clasificar directamente a los octavos de final.

Entre todas las preocupaciones que causó el empate pensando en sellar el paso a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, América prendió las alarmas sobre el final del encuentro. Luis Ramos saltó a cabecear un balón y en la busca del balón, fue atropellado por Hernán Galíndez. El impacto en la cabeza lo dejó en el suelo.

Al principio se pensaba que era algo normal, pues movía las articulaciones y parecía recuperarse poco a poco. Sin embargo, lo que prendió todas las alarmas fue en el momento en el que ni siquiera reaccionaba. No se movía y tuvo que ser trasladado en camilla.

LUIS RAMOS REACCIONÓ: “RECIBÍ UN GOLPE EN LA CABEZA”

Afortunadamente, el delantero peruano fue trasladado a tiempo y fue revisado por el cuerpo médico y ya está en condiciones. De hecho, reaccionó y habló para el medio América En La Red en donde explicó lo sucedido y dio el parte de tranquilidad pensando en el remate de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

Luis Ramos afirmó que solo fue un golpe en la cabeza y que al principio se preocupó, dado que se le apagaron las luces, “en la última jugada salió Galíndez y me pega con la rodilla en la cabeza. No veía nada, veía borroso, me paré para poder seguir y no podía más. Me mareé mucho y me tuve que sentar. Gracias a Dios ya estoy bien. Me sacaron exámenes ahí y ya estoy bien”.

Con esta reacción de Luis Ramos, las alarmas se despejan. Hay un parte de tranquilidad por sus declaraciones y afortunadamente, no fue a mayores en una situación que pudo haber acabado mal para el América y para el delantero de la selección peruana.

LUIS RAMOS SIGUE EN LA PELEA POR SER EL TITULAR DE AMÉRICA

Desde su llegada, a Luis Ramos le ha tocado esperar su turno. América estaba buscando a un delantero que pudiera competir con Rodrigo Holgado y se habló de un jugador de mucha envergadura. Para tomar ese rol llegó Ramos desde Perú. Aunque ha marcado goles importantes y es uno de los goleadores del club en la Sudamericana, no ha podido ganarse el puesto todavía.

A Ramos le tocará seguir luchando para tomar el puesto que hoy por hoy le pertenece a Rodrigo Holgado. Afortunadamente se toman bien la competencia, y, de hecho, jugaron juntos en busca de llevarse el resultado a favor ante Huracán.